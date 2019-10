Lunedi’ 7 ottobre alle ore 18:00 la conferenza di presentazione de l’intrepida 2019 Nell’occasione sarà illustrato il programma dell’8° in programma ad Anghiari il 20 ottobre

Mancano poco più di due settimane al grande appuntamento con L’Intrepida 2019 e l’attesa cresce di giorno in giorno. L’8° edizione si svolgerà domenica 20 ottobre ad Anghiari, borgo medievale in provincia di Arezzo e in uno dei posti più affascinanti della Toscana. La ciclo-turistica su biciclette d’epoca è organizzata come sempre dal Gs Fratres Dynamis Bike.

La manifestazione e tutte le iniziative ad essa collegate verranno presentate nella CONFERENZA STAMPA fissata lunedì 7 ottobre alle ore 18:00 ad Anghiari nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Pretorio (Piazza del Popolo). All’incontro prenderanno parte il Comitato Organizzatore capitanato dal presidente Fabrizio Graziotti, il sindaco Alessandro Polcri ed i rappresentanti delle istituzioni, degli sponsor e delle associazioni interessate. L’incontro sarà trasmesso anche questa volta in diretta streaming nella pagina Facebook L’Intrepida – Cicloturistica d’epoca.

In questa occasione saranno indicati i nomi degli illustri ospiti presenti e verrà inoltre presentata la Mostra Fotografica organizzata grazie alla collaborazione con la Minerva Edizioni “Fausto Coppi. La grandezza del mito”, in programma ad Anghiari, nella Sala Audiovisivi dal 12 ottobre al 24 novembre.

Info, regolamento, percorsi, MODULO PER LE ISCRIZIONI nel sito www.lintrepida.it . Ulteriori approfondimenti anche nella pagina Facebook L’intrepida – Cicloturistica d’epoca.

Domenica 20 ottobre il fascino della storia e quello del cicloturismo d’epoca si fonderanno in una sola, grande manifestazione. “Prendi la tua vecchia bicicletta allora, vestiti senza tempo e pedala dentro la storia… Stavolta non bisogna essere soldati, ma intrepidi ciclisti”.

