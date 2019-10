FAMU-Giornata Nazionale delle famiglie al museo, il programma del centro tradizioni popolari Garavelle

Domenica 13 Ottobre 2019PoliedroCultura in occasione diFAMU – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museopropone:

Ore 10:30

CENTRO DELLE TRADIZIONI POPOLARI di GaravelleC’era una volta… la signora AngiolaLa signora Angiola vi racconterà e vi farà rivivere tutti i momenti di una tipica giornata contadina accogliendovi nella sua casa nella campagna di Garavelle. Scopriremo tutti i compiti che l’aspettavano dalla mattina quando si svegliava con il canto del gallo fino al tramontare del sole. Attività per famiglie€ 4,00 a persona.

Ore 15:00PINACOTECA Comunale di Città di CastelloC’era una volta al museo… Grazie allo storytelling, ovvero l’arte di narrare e raccontare, le opere d’arte prenderanno forma… i protagonisti “usciranno” dal quadro per raccontarci dettagli della loro vita, curiosità sul pittore che li ha dipinti e ci aiuteranno a visitare il museo.Attività per famiglie€ 6,00 gli adulti, € 4,00 i bambini, gratuito i bambini da 0 a 5 anni

Informazioni e Prenotazioni: PoliedroCultura 0758520656 /0758554202cultura@ilpoliedro.orgwww.ilpoliedro.org



