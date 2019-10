Cade dal ponte, cinquantenne trasportato ,d’urgenza, in elissocorso all’ospedale di Perugia

Sono Particolarmente gravi le condizioni di un uomo di circa cinquanta anni che nel tardo pomeriggio di giovedì ha riportato ferite agli arti e alla testa dopo essere caduto tutto da un ponte nelle vicinanze di una bocciofila; non si conoscono le cause del gesto ( per l’impossibilità da parte dell’ elisoccorso del 118 in partenza da fabriano di recarsi sul posto è stato attivato un elicottero del 115 dei vigili del fuoco che e ha trasportato il ferito al santa maria della misericordia ( attualmente il paziente si trova insala rossa assistito anche dagli stessi operatori del 118 che hanno provveduto a sedare il paziente. La prognosi è riservata.

