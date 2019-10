Volley mercato serie C/F: Giulia Belfico rafforza il Rostest del Città di Castello

Il Città di Castello pallavolo di serie C rafforza il reparto centrale del proprio roster con l’atleta Belfico Giulia esperta atleta perugina con notevole esperienza nel campionato di serie C regionale per aver giocato negli anni scorsi con San Mariano, San Feliciano, Castiglion del Lago e Tavernelle. Esperienza di livello ed ottime qualità; l’atleta sarà un valido aiuto alla formazione di Brizzi &Caterino ed in questa stagione darà stabilità e determinazione alla squadra, valori importanti e necessari per affrontare il massimo campionato regionale femminile umbro. Il club biancorosso del Città di Castello pallavolo felice del contratto chiuso dal dirigente Mandrelli certo di aver inserito un tassello di ottima caratura.

