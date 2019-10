Successo per la seconda edizione di quattro ruote per un sorriso

Dodici ragazzi disabili in giro per Città di Castello sulle auto d’epoca: adesione oltre le aspettative alla seconda edizione di “Quattro ruote per un sorriso”, la passeggiata delle auto storiche del il Club Automotostoriche Altotevere e dell’associazione Persone Down “Stefano Bianconi” che nel pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 ha unito sport e solidarietà. “Siamo i primi in Italia e a livello nazionale questa nostra idea è stata valorizzata e riconosciuta ufficialmente. Speriamo che anche altri club provino questa esperienza” commenta Giovanni Maria Rossi, presidente del club locale, invitando tutti coloro che abbiano un veicolo d’epoca a partecipare alle attività, sfatando un luogo comune, sbagliato, che ci vede come uno sport per pochi. Non è così e accoglieremo a braccia aperte chi voglia unirsi a noi, soprattutto negli appuntamenti più ludici che non implicano la competizione”. Anche Tiziana Pescari, a nome dell’associazione Persone Down, esprime “soddisfazione per questa iniziativa che aiuta l’inclusione reale dei nostri figli. Salutiamo sempre con gioia ogni iniziativa proveniente dal tessuto sociale perché condividere esperienze insieme è importante sia per le persone down che per le famiglie. Non ultima l’iniziativa di domenica propostaci dal club Automotostoriche , una passeggiata nella nostra meravigliosa Città di Castello a bordo di splendide auto d’epoca molto apprezzata dai nostri ragazzi”.

