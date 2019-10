Nei giorni scorsi, in biblioteca, la presentazione del libro “Il poggio al di là della collina “

Si è tenuta presso la nuova e bella biblioteca comunale di Città di Castello la presentazione del libro del Tifernate Dott. Pietro Mascheri con un numeroso ed interessato pubblico . Il libro “Il poggio al di là della collina “ è anche una guida tutta naturale per vivere in salute e riporta una esperienza ormai trentennale del dott. Pietro Mascheri farmacista e fitoterapeuta noto anche per le sue ricerche scientifiche e per i suoi numerosi interventi in riviste,giornali,trasmissioni televisive in tv private e alla RAI. Numerose le domande alle quali il dott. Mascheri ha risposto e in particolare su come riuscire a cambiare le cattive abitudini di vita,su quali mezzi abbiamo per migliorare la qualità della vita,su come possiamo aumentare memoria e concentrazione diminuendo lo stress per mantenersi sani e i salute,sul sonno,sulla attività fisica,sulla dieta,sulle allergie…

L’incontro è stato preceduto dalla introduzione di Corrado Chieli e dal saluto dell’assessore ai servizi sociali e sanitari Luciana Bassini.

