Incidente sulla E 45, traffico rallentato, tre persone coinvolte

Non destano particolari preoccupazioni le condizioni dei tre feriti dell’incidente che si è verificato questa mattina a San Giustino . Sono state ricoverate tre persone, una in codice giallo e due in codice verde, all’ ospedale città di CIttà di castello. Le loro condizioni , come informa una nota dell’azienda ospedaliera di Perugia non destano particolari preoccupazioni; sono ancora in corso accertamenti strumentali per un quadro clinico completo, ma vengono escluse conseguenze gravi , trattasi di lesioni circoscritte.

