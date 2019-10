Città di Castello fa il pieno di Aikido

Si terra sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 presso il palazzetto dello sport “Andrea Ioan” di Città di Castello l’International Koshukai di Aikido Dento Iwama Ryu: “Primo Memorial Alessandro Tittarelli”, il Maestro 8° Dan di Aikido di fama internazionale scomparso prematuramente un anno fa (esattamente il 30 settembre 2018). Il Maestro Tittarelli aveva deciso già dal 2014 di vivere nel capoluogo Tifernate per la sua straordinaria bellezza, forte inoltre della presenza di uno dei suoi migliori allievi, Maestro Daniele Russo 4° Dan di Aikido. In collaborazione con la scuola NovaMusica Danza Aikido, Tittarelli aveva organizzato un importante appuntamento nel 2017 con il Summer Camp Internazionale d’Aikido. Un atto dovuto dunque per ricordare la professionalità e l’amicizia che ha legato Alessandro Tittarelli con questa disciplina presente in questo territorio. Oggi il Maestro Russo vuole ricordarlo organizzando questo evento internazionale grazie anche al patrocinio del Comune di Città di Castello. La giornate del 5 si articolerà dalle ore 9.30 fino alle 18.15 con seminari e lezioni e una sessione di esame mentre la sera è previsto un party di benvenuto a tutti i partecipanti. Mentre domenica le lezioni avranno inizio dalle 07.00 alle 13.00. Tutte le lezioni sono tenute dal Maestro Alberto Boglio 6° Dan e vertono sulle varie tecniche dell’Aikido sia a mani nude che con armi bianche. Alla due giorni prenderanno parte circa 150 aikidoka provenienti da tutto Europa in particolare da: Spagna, Francia, Germania, Russia, Turchia e Macedonia e due rappresentati Giapponesi. Domenica 6 saranno presenti inoltre il direttivo nazionale e provinciale dello CSEN. La presenza del Maestro Tittarelli presso la scuola Nova Musica Danza Aikido è stata negli anni assidua tanto che la classe di danza della Maestra Silvia Bastianelli ha voluto dedicare una coreografia per rendere omaggio alla sua figura. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso NovaMuscia Danza Aikido in viale Abetone 22 info 0758522599.

