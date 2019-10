San Giustino, al cinema Astra la rassegna “In viaggio a teatro” Si parte con “L’ITALIA A TEMPO DI SWING” dell’associazione Canguasto di Perugia

Quattro spettacoli nei venerdì di ottobre 2019, sipario ore 21.15. Si tratta di “In viaggio a teatro”, terza edizione della rassegna teatrale proposta al Cinema Teatro Astra di San Giustino in collaborazione con l’associazione culturale e compagnia teatrale MEDEM di Città di Castello. Un viaggio in quattro tappe, in cui il pubblico avrà la possibilità di partecipare ad appuntamenti di prestigio con realtà artistiche e alcuni dei migliori interpreti del teatro locale e non solo. Si inizia venerdì 4 ottobre con “L’ITALIA A TEMPO DI SWING” Il racconto del nostro paese negli anni ’30 e ’40 dell’associazione Canguasto di Perugia, di e con Mariella Chiarini (conduzione e canto) e Fausto Sportolari (pianoforte), Gianfranco Conti (basso), Marcello Ramadori (batteria). Lo spettacolo è il racconto della complessa realtà civile, sociale, politica e culturale che rappresenta l’identità del nostro paese negli anni ’30 e ’40, attraverso le canzoni di allora, a partire da un fatto epocale: l’avvento della radio ed il suo veloce diffondersi,che segnò una svolta decisiva nel costume degli italiani; l’influenza della musica americana, simbolo per noi di libertà, ricchezza, modernismo; il filone ironico e grottesco che nasconde la spietata satira verso il Regime; le sorti del jazz italiano; la politica agricola del regime fascista e le canzoni della campagna; “Vivere”, che inaugura un genere che dura qualche anno; finita la guerra, si canta il bisogno di buttarsi tutto alle spalle e godersi la vita. Teatro ASTRA – San Giustino (PG), via citernese 1/B Venerdì 04 ottobre – ore 21,15 Ingresso unico euro 7 Info e prenotazioni: 0758569506 – info@astrazioni.net

Mi piace: Mi piace Caricamento...