Installazione di punti luce. promano e lavori di restauro nel capoluogo: le modifiche al transito e sosta veicolari

Il comando della Polizia municipale ha emesso due ordinanze per consentire l’effettuazione in sicurezza dei lavori previsti in altrettanti cantieri del territorio comunale. L’installazione di nove punti luce nella frazione di Promano comporterà presumibilmente fino a venerdì 4 ottobre l’applicazione del senso unico alternato di marcia e il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata lungo la strada regionale Tiberina Tre Bis, nel tratto interessato dall’intervento. Per i lavori di restauro di un edificio privato in via Rignaldello che richiederanno il posizionamento di una piattaforma aerea, da domani, mercoledì 2 ottobre, fino a venerdì 4 ottobre e nella giornata di lunedì 7 ottobre sarà vietata la sosta veicolare sugli stalli prospicienti l’area del cantiere, in modo da consentire il regolare flusso del traffico.

