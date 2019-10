Eletti i nuovi Consigli di Quartiere

Il Consiglio Comunale di Umbertide, nel corso della seduta del 30 settembre, ha eletto i nuovi Consigli di Quartiere. Gli organismi, che hanno il compito di promuovere la partecipazione e la consultazione dei cittadini, sono stati approvati all’unanimità e risultano così composti: Consiglio di Quartiere 1 (zona Pineta Ranieri, via B. Boldrini, via S. Allende, Via A. Moro, via Gandhi e zona Pian d’Assino): Paolo Tosti, Silvano Poggioni, Diego Marchetti, Luigi Angeletti, Tiziana Righetti, Giulio Fonti, Ricki Conocchia, Catusa Sonaglia, Claudia Gabarrini. Consiglio di Quartiere 2 (zona tra via Roma, via Garibaldi, via Martiri della Libertà, via Togliatti e zona San Benedetto): Estelia Nanni, Angelo Bruschi, Remo Cordelli, Giancarlo Cecchetti, Michael Zurino, Mariella Pascolini, Manuela Ubaldi, Luca Tognaccini, Giovanni Natale. Consiglio di Quartiere 3 (zona dietro la stazione ferroviaria, zona Corvatto e zona Polgeto): Paolo Pucci, Adele Edith Margutti, Giuseppe Biadetti, Marta Diarena, Marco Castelletti, Nicola Monni, Tito Selvi, Carlo Procacci, Leonardo Ferrata. Consiglio di Quartiere 4 (zona Fontanelle, zona Madonna del Giglio, centro storico e zona Petrelle): Girolamo Ponte, Andreina Giornelli, Stefano Migliorati, Giuliana Giovannoni, Barbara Orlandi, Michela Valdambrini, Michele Palazzini, Luigi D’Aversa, Luca Conigli. Consiglio di Quartiere 5 (Pierantonio): Simonetta Verni, Maurizio Cecchetti, Marco Cavalierini, Angelo Mierla, Mirco Giammarioli, Susanna Susta, Massimo Vescarelli, Marcello Fiorucci, Gabriele Bellucci. Consiglio di Quartiere 6 (Niccone, Molino Vitelli, Spedalicchio, vallata del Niccone): Mauro Sollevanti, Elena Galmacci, Marco Maestri, Giambattista Taburchi, Lino Arrighi, Gino Moretti, Andrea Censini, Gabriele Curti, Chiara De Chirico. Consiglio di Quartiere 7 (Montecastelli, Verna, Banchetti, Calzolaro, Nestoro): Claudio Serpolini, Marco Melini, Lucia Carini, Donato Pirchi, Italo Pazzi, Maurizio Robellini, Federico Finocchi, Marta Angeloni, Vanda Nimbi. Consiglio di Quartiere 8 (Preggio): Marco Mennini, Edoardo Benigni, David Bovari, Alfredo Franceschini, Gian Mario Alunni, Silvano Falomi, Diego Bovari, Mauro Peverini, Roberta Valentini. Nel corso della seduta di insediamento ogni Consiglio di Quartiere provvederà all’elezione dei rispettivi presidente e segretario.

