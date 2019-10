Comune Europeo dello Sport 2021: vince la candidatura di Sansepolcro

Sansepolcro si presenta all’Europa nel segno dello sport. A sei mesi dall’invio formale della candidatura, la città di Piero della Francesca ha ufficialmente ottenuto il riconoscimento di Comune Europeo dello Sport 2021, “European Town of Sport”.

Il premio, riservato ai comuni al di sotto dei 25.000 abitanti, viene assegnato ogni anno dall’associazione no profit ACES Europe a quattro città italiane che si contraddistinguono non solo per i risultati sportivi, ma anche per la capacità di promuovere i valori etici e il fair play, oltre a ideare progetti legati all’integrazione e alla valorizzazione della comunità attraverso lo sport.

Lo scorso 27 giugno una delegazione di commissari ACES era stata ricevuta in città per verificare l’effettivo possesso dei requisiti necessari all’assegnazione del titolo, che Sansepolcro condividerà con gli altri Comuni vincenti di Auronzo di Cadore, Pontinvrea e Segni.

“I Comuni e le Comunità sono stati premiati per essere un esempio in cui lo sport è davvero per tutti, con un occhio di riguardo alla salute, all’integrazione, all’educazione e al rispetto, che sono i principali obiettivi di ACES Europe.” Si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Segreteria dell’associazione.

Gli amministratori delle città premiate sono ora convocate alla cerimonia di premiazione che si terrà a Roma al Salone d’Onore del Coni il 4 novembre 2019 con la consegna della targa ufficiale. Il prossimo anno, invece, gli amministratori riceveranno la Bandiera ufficiale durante il Gran Galà ACES Europe Awards al Parlamento Europeo di Bruxelles.

“La gioia per questo risultato è davvero immensa – dichiara all’indomani il primo cittadino Mauro Cornioli – Questa non è soltanto la vittoria degli sportivi, è la vittoria di un’intera comunità che ha colto con il giusto spirito questa magnifica opportunità di mostrare a tutti la forza di volontà, lo spirito di condivisione e l’unità di intenti che da sempre contraddistinguono il Borgo. L’amministrazione comunale desidera ringraziare la commissione ACES per aver colto il nostro messaggio e tutte le associazioni e i concittadini che hanno contribuito a questo successo.”

“Questo risultato rappresenta un nuovo impulso fondamentale per lo sport cittadino – spiega Lorenzo Moretti, Presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport – L’intero movimento si è infatti assicurato un’occasione unica di visibilità che interesserà tutti i vari progetti ed iniziative in programma bel prossimo triennio. L’idea di candidare Sansepolcro è nata l’inverno scorso. Grazie alla collaborazione delle nostre realtà associative e di grandi personalità del mondo dello sport, una su tutte il nostro concittadino Ugo Russo, abbiamo messo in moto un lungo iter di candidatura che ha visto il coinvolgimento degli uffici comunali, dei nostri consiglieri, degli organi di stampa e di tanti concittadini volontari. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento.”

“Sono felice di aver contribuito all’acquisizione di un qualcosa di grande per la cara Sansepolcro – commenta Ugo Russo, giornalista Rai e cittadino onorario biturgense – Questo è certamente il risultato più importante, perché esalta la città a un ruolo di consistente importanza a livello continentale. Ci chiameranno le federazioni nazionali ed internazionali per organizzare eventi e potremo far sentire la nostra voce quando chiederemo, noi, di allestirli; ne beneficerà tutto l’indotto cittadino, a cominciare dal turismo con gli alberghi, i ristoranti, i negozi e le attrazioni culturali. Congratulazioni a Mauro Cornioli, a Lorenzo Moretti e a tutti i cari Citti del Borgo, grandi e piccoli, per questo prestigioso e meritatissimo risultato.”

