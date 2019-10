A.M.N.I premierà i migliori laureati in medicina, grazie al progetto “medici davvero”

“Medici davvero” è questo il titolo del progetto promosso dall’Associazione Mogli Medici Italiani di Città di Castello (AMMI) in collaborazione con la Società Farmacie Tifernati srl e con il Patrocinio del Comune di Città di Castello e dell’Ordine dei Medici di Perugia. Un progetto in ricordo della dottoressa Silvia Nanni scomparsa prematuramente lo scorso anno che ha lasciato un ricordo indelebile nella nostra comunità per le sue doti umane e professionali. L’obiettivo è di premiare il merito negli studi dei giovani laureati in medicina del nostro territorio. L’avviso èrivolto ai laureati in medicina dello scorso anno accademico e residenti nei comuni di Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Pietralunga, Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Lisciano Niccone. Le domande possono essere inviate dal 30 settembre al 15 ottobre compresi all’indirizzo di posta elettronicaammi.cittadicastello@gmail.com. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando integrale su www.ordinemediciperugia.it.

La premiazione si terrà il 30 ottobre alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale Carducci di Città di Castello.

“Sarà una giornata in ricordo di Silvia Nanni che vogliamo onorare nel modo che a lei sarebbe piaciuto di più, ovvero valorizzando i giovani laureati in medicina che maggiormente si sono impegnati nello studio e che intendono vivere la loro professione con passione e al servizio dei propri pazienti – così esordisce la Presidente Benedetta Bellini – Scienza e coscienza, sapere e umanità: ecco lo spirito che ha animato Silvia e che oggi vogliamo promuovere e condividere con i giovani laureati in medicina. Il premio, destinato ai migliori tre giovani laureati, sarà un riconoscimento per il successo nello studio unito ad un contributo da poter investire in attività scientifica. Ringrazio particolarmente Lazzaro Gaudenzi Fiorucci Amministratore Delegato di Società Farmacie Tifernati srl, sponsor della nostra iniziata – continua la Bellini – senza il suo sostegno non avremmo potuto realizzare pienamente questo progetto. Ringrazio anche il Comune di Città di Castello e l’Ordine dei Medici di Perugia per il grande supporto organizzativo ed il loro convinto patrocinio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...