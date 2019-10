A Città di Castello torre rosa contro il tumore al seno

Anche quest’anno la torre civica di Città di Castello si illuminerà di rosa per il mese della prevenzione del tumore del seno. Il mese di ottobre è infatti dedicato ad una campagna di sensibilizzazione ed informazione che passa anche per iniziative simboliche come quella dell’Amministrazione comunale tifernate che illuminerà di rosa la torre civica. “Un modo per ricordare alle donne di pensare alla loro salute adottando sani stili di vita e di effettuare i controlli consigliati che sono sempre più fondamentali per una diagnosi precoce”. Anche la Asl Umbria 1 aderisce al mese della prevenzione e insieme al Comune e all’Associazione Alto Tevere contro il cancro promuoverà incontri pubblici sul tema.

