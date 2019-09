Voto contrario, sul bilancio del Gruppo consiliare Insieme per Anghiari, per totale mancanza di relazioni di ordine politico da parte dell’attuale maggioranza

In data 27.09.19 si è tenuto ad Anghiari l’ultimo (in senso cronologico) Consiglio Comunale. Pochi i punti all’o.d.g., tutti su questioni di bilancio, in particolare sulle variazioni. Il Gruppo Insieme per Anghiari ha espresso il proprio voto contrario rimarcando la totale mancanza di relazioni di ordine politico da parte dell’attuale maggioranza che, in merito alle questioni di bilancio, non è mai stata capace di relazionare politicamente le scelte di bilancio proposte, in tutta evidenza demandate in toto agli uffici tecnici.

È stata infine messa ai voti la nostra mozione con la quale abbiamo impegnato il Sindaco nonché Presidente dell’Unione dei Comuni e l’Assessore al sociale, Prof.essa Cimbolini, ad adoperarsi sui competenti tavoli al fine di contribuire a risolvere la delicata quanto urgente questione della compartecipazione delle famiglie ai costi dei servizi di assistenza domiciliare. In particolare, abbiamo chiesto al Sindaco e all’Assessore di attivarsi affinché possano essere al più presto rielaborate le tariffe in maniera tale da rendere la compartecipazione il più possibile “sostenibile”.

Inizialmente, sia il Sindaco che l’Assessore in maniera a dir poco incomprensibile vista l’importanza del tema, hanno tentato di farci ritirare la mozione dichiarandosi incompetenti in virtù del ruolo svolto in materia dall’Unione dei Comuni.

Alla fine, dietro nostre insistenze e per rispetto anche delle famiglie anghiaresi coinvolte in questa vicenda, la nostra mozione è stata messa ai voti e approvata all’unanimità.

A questo punto, sulla vicenda delle tariffe dell’assistenza domiciliare ci aspettiamo dal Sindaco e dall’Assessore al sociale il massimo impegno sia a livello istituzionale che morale.

Insieme per Anghiari

Mi piace: Mi piace Caricamento...