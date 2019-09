Verso le regionali: Tiferno Insieme e Fratelli appoggiano Elda Rossi e Manuel Maraghelli

Fratelli d’Italia ed il movimento civico Tiferno Insieme hanno il piacere di annunciare la candidatura alle prossime elezioni regionali umbre di Elda Rossi e Manuel Maraghelli.

Entrambi appartenenti al movimento civico Tiferno Insieme saranno candidati nella lista di Fratelli d’Italia e appoggeranno la candidatura a Presidente della Regione di Donatella Tesei.

Confermando la scelta “civica” di Tiferno Insieme nelle ultime elezioni amministrative, sottolineiamo che la decisione di partecipare alla battaglia elettorale in un partito “istituzionale” come FDI da parte dei due candidati, rappresenti un’opportunità per garantire in una realtà più complessa ed estesa come quella regionale, una migliore capacità di intervento e presenza territoriale.

E’ evidente che la collaborazione tra le nostre forze politiche aderendo al programma della lista e della candidata Presidente, si basa anche, e soprattutto, sulla condivisione delle idee e dei valori in cui crediamo e a cui dovrà attenersi l’azione di governo regionale per perseguire il bene della nostra amata Umbria.

Certi delle capacità personali di Elda e Manuel li sosterremo con convinzione affinché possano raggiungere un ottimo risultato.

Tiferno Insieme e Fratelli d’Italia auspicano inoltre di continuare in un percorso comune, basato su forti condivisioni valoriali, per ulteriori battaglie politiche elettorali nel costruire un’alternativa di Governo anche per il Comune di Città di Castello.

Andrea Lignani Marchesani per Fratelli d’Italia

Marcello Pierini per Tiferno Insieme

