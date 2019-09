Successo per l’evento A che gioco giochiamo?. Più di 100 persone tra bambini, genitori e nonni.

Domenica 29 settembre, dalle ore 16 alle ore 19 circa, presso la Residenza Anziani “San Giovanni”, ubicata nel centro storico di Città di Castello in Piazza San Giovanni in Campo, si è svolta l’iniziativa “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?”, ha coinvolto più di 100 persone tra bambini, genitori e nonni.

L’evento, ricco di proposte educative e ricreative, era rivolto in particolare alle famiglie con bambini 0-6 anni per promuovere in Alto Tevere il progetto “EDU SOSTENIBILE”, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: si sono svolti laboratori, atelier, giochi, caccia al tesoro anche per le vie del quartiere “La Mattonata”, letture ad alta voce.

L’evento gratuito è stato organizzato dalla Cooperativa Sociale “Fiore Verde” tramite il CET VALTIBERINA (Centro Educativo Territoriale) in collaborazione con Associazione Artea, Grow Hub aps, Museo Malacologico Malakos, Cooperative Sociali “Il Poliedro” e “Riosecco Onlus”, Pinacoteca Comunale, Centro CON.TE, Libreria F.lli Paci.

Per approfondire le azioni del progetto “EDU SOSTENIBILE” è possibile visitare il sito www.edusostenibile.it

Inoltre è possibile scaricare l’APP di “EDU SOSTENIBILE”, che consente di conoscere in tempo reale i servizi per l’infanzia presenti sul territorio ed in particolare eventi o iniziative che vengono organizzati da enti e associazioni, rivolto a bambini fino a 6 anni.

