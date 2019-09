Interruzione del servizio idrico il 1° ottobre in alcune zone del Comune di Umbertide

Umbra Acque Spa comunica che a causa di interventi di manutenzione straordinaria programmati e indifferibili sulle condotte idriche, martedì 1 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 verrà interrotto il servizio idrico nelle seguenti vie: viale 1° Maggio, viale Rodolfo Morandi, via Sandro Pertini, via Portella della Ginestra, via del Muscianeto, via Canavelle, via 1° Maggio, via 8 Marzo, località Borgo Baraglia, località Poggiomanente, località Pian d’Assino, località Barattino, zona industriale Buzzacchero. L’azienda ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per un breve tempo eliminando l’inconveniente. Umbra Acque Spa resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.

Mi piace: Mi piace Caricamento...