Ciclismo: risultati positivi per il team Fortebraccio, in questo week end

Team fortebraccio: i risultati di oggi

Ecco i risultati conquistati nella giornata odierna dalle squadre giovanile del Team Fortebraccio.

Michele Corradini si è classificato 6° tra gli elite e under 23 nel 32° Trofeo Gavardo, corsa nazionale che si è svolta in provincia di Brescia, disputando l’ennesima prestazione positiva di questa importante stagione (fino ad ora 2 vittorie, 8 volte sul podio, oltre ai numerosi piazzamenti nella top ten). Martedì la compagine guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli parteciperà all’82° Coppa Città di San Daniele, che si correrà in terra friulana dalle 13:15. Presenti Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Michele Corradini, Edoardo Corridori.

Prestazione di squadra positiva anche per gli allievi. Nella 31° Leopardiana Sarnano Recanati, che si è svolta in provincia di Macerata, il team guidato dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori ha infatti collezionato due piazzamenti nella top ten: Edoardo Burani è giunto 7°, Riccardo Ricci si è classificato 9°.

Non sono invece arrivati piazzamenti degni di nota per juniores ed esordienti. La squadra guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi ha partecipato al 5° Trofeo Comune di Castiglion Fiorentino (valevole anche come 18° Coppa Banca di Cambiano), gli esordienti hanno invece chiuso la stagione correndo il 52° Beata Vergine Addolorata che si è svolto a Campocavallo di Osimo (in provincia di Ancona).

