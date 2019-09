Allattamento al seno, tutti gli eventi per promuoverlo. Tante iniziative ad Arezzo grazie alla collaborazione tra Asl e l’associazione “Latte di mamma”

Programma ricco di iniziative, nella città di Arezzo, per la “Settimana dell’allattamento (SAM)”, che prende il via ufficialmente domani. La Asl Toscana sud est, grazie al Consultorio, all’associazione “Latte di mamma”, all’ospedale San Donato e alla Neonatologia, ha previsto il seguente calendario:

il 3, 4, 5 ottobre, presenza delle mamme e degli operatori all’ingresso principale del San Donato, al punto Baby Pit Stop, con materiale informativo, per parlare con le persone interessate;

giovedì 3 ottobre, dalle 15 alle 17, si terrà uno spettacolo itinerante: “LA VIA LATTEA” con Lenny Graziani dei Noidellescarpediverse (testi di Tonina Michela Tanda). Partirà dall’ospedale verso il Consultorio Familiare, allo Spazio Mamma, dove è prevista una merenda per tutti;

sabato 5 ottobre alle 11 in Piazza della Badia, Flash Mob, in concomitanza con quello nazionale, alla presenza delle associazioni, degli operatori sanitari e degli studenti del Liceo Francesco Redi di Arezzo, già protagonisti di un corso formativo Peer per l’Educazione all’Affettività /Sessualità. Nel pomeriggio, dalle 17, “Latte di mamma” sarà presente all’evento “Meno alti dei Pinguini Festival”, alle Logge del Grano.

domenica 6 ottobre, “Latte di mamma” sarà alla Casa Museo Ivan Bruschi per “Foto in allegria” insieme alle altre associazioni. E’ in programma il laboratorio per bambini “Incanti, uno Stargate per nuovi mondi e galassie”.

Fino al 18 ottobre, gli operatori dei Consultori delle zone distrettuali di Arezzo sono impegnati in un corso di formazione ECM sul tema” Lo Spazio Mamma, opportunità per l’individuazione precoce delle fragilità”.

“Potere ai genitori per favorire l’allattamento” è il tema dell’edizione 2019 della SAM, lanciato dalla WABA (World Alliance for Breastfeeding Action). In linea con Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità, per l’Azienda Sanitaria Toscana sud est la promozione della salute di mamme e bambini, anche attraverso la pratica dell’allattamento materno, è di primaria importanza in tutti i punti nascita.