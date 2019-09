Ufficiale: il volley Citta’ di Castello a.s.d. disputera’ il campionato di serie b1 femminile

Ora è ufficiale: il Volley Città di Castello A.S.D. ha acquisito i diritti del San Giustino Volley e, con essi, anche la prosecuzione di un cammino nel campionato nazionale di Serie B1 femminile iniziato nell’estate del 2014. La sesta stagione consecutiva in categoria (sempre nel girone C) è dunque “targata” Volley Città di Castello, i cui colori sociali sono quelli classici – ovvero il bianco e il rosso – e la sede di gioco per le partite casalinghe è il palazzetto dello sport “Andrea Ioan”, con orario fissato per le 21 del sabato. L’esordio è quindi in programma per il 19 ottobre, quando a Città di Castello arriverà il Castelfranco di Sotto. Si tratta di una ulteriore tappa del progetto che unisce il sodalizio del presidente Marco Brozzi con quello del presidente Graziano Caselli, assieme al quale è stato stipulato un accordo di collaborazione tecnica.

