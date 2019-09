Pallavolo serie B/M: per il Città di Castello amichevole Fano, le Parole di Mattia Giglio dopo il match

C’è fiducia nella Job Italia Città di Castello per il futuro e per l’esordio nel campionato di serie B del prossimo 19 prossimo a Monteluce . In questa settimana la formazione di Marco Bartolini ha sostenuto una buona amichevole a Fano contro la Gibam dell’ex coach biancorosso Andrea Radici che milita in A3. Ovviamente il risultato ha dato ragione alla squadra marchigiana che si è imposta per 3-0 con i parziali di 26-23/25-23/23-19 ma, come si evince dai punteggi dei set, Franceschini e compagni hanno tenuto bene il campo e ceduto solo nel finale alla più attrezzata compagine avversaria. Mattia Giglio, alzatore del sestetto tifernate ha le idee chiare su cosa serva per migliorare alla sua squadra:<<Abbiamo tenuto testa in questa terza amichevole a una squadra di categoria superiore che ci ha costretto ad alzare il nostro livello di gioco dopo un mese di allenamenti in palestra. Il carico fisico è a volte pesante e non siamo in condizione ottimale ma si sono visti degli aspetti positivi ed altri sui quali dovremo lavorare di più da qui al 19 ottobre. Sono convinto che l’esperienza di Franceschini e Fuganti ci sarà di aiuto per il campionato come è adesso negli allenamenti>>.

