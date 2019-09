Oggi, in conferenza stampa, la presentazione della maratonina lamarina

Presentazione, in grande stile, per l’edizione 2019 della maratonina lamarina. La gara podistica giunta alla 35° edizione, raccoglie quanto di meglio, in termine di atleti e società partecipanti del panorama podistico nazionale. Novità, di questa edizione, l’evento di solidarietà organizzato da Silvana Benigno “Mamma Coraggio”, con la raccolta fondi in favore della ricerca contro il cancro

Mi piace: Mi piace Caricamento...