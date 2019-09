La Charity Bike Tour fa tappa anche il Valtiberina

I grandi campioni del ciclismo italiano Paolo Bettini, Davide Cassani, Mario Cipollini tutti a fianco di Matteo Marzotto per l’VIII Charity Bike Tour l’emozionante impresa sportiva a sostegno della ricerca sulla malattia genetica grave più diffusa e del progetto scientifico Task Force for Cystic Fibrosis, una task Force contro la fibrosi cistica. Con loro i biker storici Max Lelli, Iader Fabbri, Fabrizio Macchi e il giovane testimonial Edoardo Hensemberger per sensibilizzare nei confronti della malattia che interessa oltre 2 milioni e mezzo di portatori sani, 1 persona ogni 25, in grado di trasmettere la malattia ai propri figli. Il Bike tour inizierà con una cena di gala di beneficenza il primo di ottobre alle ore 20,00 all Hotel Giò Wine e Jazz Area di Perugia. La tappa ciclista inizierà invece la mattina del 2 di ottobre con partenza da Perugia alle 9 la carovana sarà prima a Passignano sul trasimeno da una delegazione di volontari per poi proseguire per Umbertide, dove i ciclisti saranno attesi davanti alla Rocca prima di proseguire per Città di Castello. Ad accogliere i ciclisti nel corso della tappa umbertidese ci saranno alcuni volontari del gruppo di sostegno locale con un banchetto informativo insieme ai bambini della scuola primaria “G.Di Vittorio” che per l’occasione consegneranno loro un omaggio realizzato con le proprie mani. Il clou della giornata sarà poi a Città di Castello dove nella suggestiva location del hotel Garden alle ore 20,30 prenderà il via la cena di gala con la partecipazione di Matteo Marzotto e degli altri ciclisti del Bike tour. La manifestazione ha il patrocinio dei comuni di Perugia, Umbertide, Montone, Passignano sul Trasimeno, Corciano, Città di Castello e della Regione Umbria

