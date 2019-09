Domani in piazza Garibaldi moto da sogno per “The distinguished gentement’s ride”

Moto da sogno protagoniste domani, domenica 29 settembre, nel centro storico per “The Distinguished Gentleman’s Ride”, la manifestazione non competitiva organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Ferro E Motus”. I partecipanti all’evento si ritroveranno a partire dalle ore 09.00 in piazza Garibaldi per un “motogiro” attraverso diverse località dell’Alta Valle del Tevere e faranno ritorno nel punto di partenza alle ore 13.00. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 09.00 alle ore 17.00 di domani dispone il divieto di sosta in piazza Garibaldi per riservare l’area alle moto partecipanti all’evento. Al motoraduno sarà riservata anche l’area di via Gramsci compresa tra via Sant’Antonio e piazza Garibaldi. Ai veicoli provenienti dalla rotatoria di viale Diaz sarà garantito un corridoio di scorrimento nell’ area prospiciente Palazzo Vitelli, mentre sarà consentito l’accesso a residenti e autorizzati da via S. Antonio, con direzione via Mazzini, proseguendo in via Albizzini.

