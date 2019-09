Rivi (Lega) ““Bocciata dalla maggioranza Cornioli e dal PD la mozione della Lega sul reperimento dei fondi statali per telecamere in strutture per l’infanzia e centri per anziani. Persa buona occasione

“Bocciata dalla maggioranza Cornioli e dal PD la mozione della Lega sul reperimento dei fondi statali per telecamere in strutture per l’infanzia e centri per anziani”

Come ormai noto a livello nazionale, la Lega ha dimostrato grande impegno nella lotta contro crimini

e abusi su anziani e minori, riuscendo a stanziare nella Legge Sblocca Cantieri dei fondi a disposizione dei Comuni, per l’installazione di telecamere in strutture per bambini e per anziani. Una misura, a mio avviso, di buon senso che è volta a tutelare non solo i soggetti svantaggiati, ma anche tutti gli operatori del settore che svolgono il proprio lavoro diligentemente. Durante l’ultimo Consiglio Comunale a Sansepolcro, però, la maggioranza Cornioli e il PD hanno espresso voto contrario, portando quindi ad una bocciatura della mozione presentata dal Sottoscritto sull’impegno ad avviare l’iter di reperimento di questi fondi, per l’installazione dei sistemi di sorveglianza.

Le motivazioni espresse dalla maggioranza e dal PD sono, a mio avviso, frutto di una visione ideologica che limita, di fatto, le potenzialità di questa opportunità. A mio avviso, installare delle videocamere di sorveglianza, con tutte le tutele del caso e nel rispetto di tutte le normative in vigore

in tema di tutela dei lavoratori, non va a ledere il rapporto di fiducia che ci deve essere fra cittadinanza, istituzioni pubbliche e operatori, ma va semplicemente a tutelare soggetti svantaggiati, che talvolta sono vittima di comportamenti delittuosi.

In conclusione, ci sembra che la maggioranza Cornioli (con il voto del PD) abbia coscientemente perso una buona occasione per una maggiore tutela della nostra cittadinanza, al contrario di altre amministrazioni pubbliche che, nonostante tutti i chiarimenti del caso, hanno approvato questo tipo

di proposta, e in qualche caso, come nel Comune di Montevarchi, la proposta è stata addirittura votata all’unanimità, quindi anche con il voto del PD.



