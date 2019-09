Il Sindaco ha ricevuto in Comune il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Città di Castello, capitano Giovanni Palermo

Il sindaco di Città di Castello ha ricevuto oggi nella residenza municipale il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri, Capitano, Giovanni Palermo, subentrato al maggiore, Giuseppe Manichino. Il sindaco ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e della collettività tifernate confermando la “grande e continua collaborazione istituzionale ed operativa che da sempre contraddistingue i rapporti con l’Arma dei Carabinieri e tutte le altre forze dell’ordine”. Nel corso del cordiale incontro il primo cittadino ha inoltre colto l’occasione anche per ricordare la preziosa attività svolta dai carabinieri sul versante della sicurezza, del controllo del territorio e attraverso le scuole e i giovani nella diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole di civile convivenza. Il sindaco ha consegnato al Capitano, Giovanni Palermo, accompagnato nella visita dal Luogotenente, Fabrizio Capalti, Comandante della Stazione, un volume sulla storia della città e della Pinacoteca Comunale. Dal canto suo il neo-Comandante della Compagnia di Città di Castello ha ringraziato il sindaco e per suo tramite l’istituzione che rappresenta e la collettività per l’accoglienza ricevuta, nella consapevolezza che il rapporto di collaborazione e la proficua sinergia con il comune su diversi fronti proseguiranno anche in futuro per il bene dei cittadini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...