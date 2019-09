Il presidente dell’Aci di Perugia, Ruggero Campi, ospite d’onore all’inaugurazione della mostra “un profumo di benzina… mai svanito”, che ricorda la cronoscalata San Giustino-Bocca Trabaria

Ci sarà il dottor Ruggero Campi, presidente dell’Automobile Club di Perugia e dell’autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, a tenere a battesimo la mostra dal titolo “Un profumo di benzina… mai svanito”, che ricorda la cronoscalata automobilistica San Giustino-Bocca Trabaria a 50 anni esatti dalla disputa della prima edizione. L’appuntamento con l’inaugurazione ufficiale è in programma per le ore 11 di domenica 29 settembre nei locali del cinema teatro Astra di San Giustino, che fino al 20 ottobre ospiterà foto, documenti, filmati e materiale vario, relativi alla gara che fino al 1990 è stata una fra le più apprezzate nel panorama italiano della velocità in salita. Per l’amministrazione comunale, che ha patrocinato l’iniziativa, saranno presenti il sindaco Paolo Fratini e l’assessore allo sport, Andrea Guerrieri, mentre Roberto Piomboni rappresenterà in qualità di presidente l’associazione sportiva dilettantistica Melisciano Corse, che ha organizzato l’evento. In questi giorni, si sta completando l’allestimento dei pannelli sui quali verranno posizionate le foto, alcune delle quali saranno proiettate in versione diapositiva. Prevista anche la proiezione di vecchi filmati. Domenica 13 ottobre, sempre con inizio alle 11 e sempre all’interno del cinema teatro Astra, alcuni protagonisti al volante della San Giustino-Bocca Trabaria racconteranno la loro esperienza da piloti della cronoscalata in una sorta di simpatica “rimpatriata”. La mostra – lo ricordiamo – sarà visitabile tutti i giorni nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 16 alle 20 e venerdì e sabato dalle 16 alle 22.

