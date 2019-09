Ciclismo: week end impegnativo per il team Fortebraccio Montone

Ecco il programma delle competizioni a cui parteciperanno nei prossimi giorni le squadre giovanile del Team Fortebraccio. In gara domenica 29 settembre elite – under 23, juniores, allievi, esordienti.

Gli elite e under 23 domenica saranno al via del 32° Trofeo Gavardo, corsa nazionale che si svolgerà in provincia di Brescia, a partire dalle 13:30. Presenti Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Michele Corradini, Edoardo Corridori. Martedì 1 ottobre la compagine guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli sarà ai nastri di partenza con gli stessi effettivi all’82° Coppa Città di San Daniele, che si correrà in terra friulana dalle 13:15.

La squadra juniores prenderà parte al 5° Trofeo Comune di Castiglion Fiorentino (valevole anche come 18° Coppa Banca di Cabiano) in programma in terra aretina a partire dalle ore 14:00. Il team guidato dal direttore sportivo Fabio Rossi sarà al via di questagara con Lorenzo Celestini, Francesco Mastrangelo, Francesco Caroti, Andrea Di Maio e Alessandro Cuccagna.

Gli allievi guidati dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori prenderanno parte alla 31° Leopardiana Sarnano Recanati, che si svolgerà in provincia di Macerata dalle ore 14:00. A questa competizione saranno presenti Pietro Contadini, Mattia Nocentini, Emanuele Viscardi, Edoardo Burani, Riccardo Frappini, Nicolò Migliorati, Riccardo Ricci, Federico Pallecchi,Valentino Romolini, Damiano Condello e Giovanni Cioni.

Gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori saranno di scena nella 52° Beata Vergine Addolorata in programma a Campocavallo di Osimo (inprovincia di Ancona) alle ore 15:30. Al via Tommaso Alunni e Gabriele Biccheri.

