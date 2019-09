Domenica 29 settembre, evento “A che gioco giochiamo?”

Domenica 29 settembre, dalle ore 16, presso il parco della Residenza Anziani “San Giovanni in Campo” a Città di Castello si svolgerà “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?”, un pomeriggio di giochi e di festa totalmente gratuito rivolto alle famiglie con bambini (in particolare la fascia 0-6 anni).

Bambini e genitori potranno svolgere tante attività quali laboratori, atelier, giochi, caccia al tesoro, letture ad alta voce e tanto altro.

L’evento gratuito è organizzato dalla Cooperativa Sociale “Fiore Verde” tramite il C.E.T. Centro Educativo Territoriale VALTIBERINA in collaborazione con Associazione Artea, Grow Hub aps, Museo Malacologico Malakos, Cooperative Sociali “Il Poliedro” e “Riosecco Onlus”, Centro CON.TE.

“A che gioco giochiamo?” rientra tra le attività del Progetto “EDU SOSTENIBILE” (www.edusostenibile.it) selezionato dall’ente “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 3456136304 (Chiara) oppure 3296558502 (Debora) oppure inviare una mail cet.valtiberina@edusostenibile.it

