Citta’ di Castello pallavolo Serie c femminile: da Arezzo arriva Viktoria Mariottini

Il Città di Castello pallavolo di serie C nel progetto di rafforzamento del team di serie C femminile inserisce nel proprio organico di attaccanti di banda la giovane atleta Mariottini Viktoria potente posto quattro con la giusta esperienza per disputare questi interessanti e difficili campionati; toscana di Bagno a Ripoli, ma vive ad Arezzo ed è una classe 2001; pallavolisticamente proviene dalla JUS Arezzo di serie C regionale per aver giocato negli anni scorsi proprio con questo importante e storico club e grazie alla disponibilità della dirigenza della società di appartenenza di tesseramento FIPAV, il SAIONE Pallavolo, si è potuto portare a termine questo inserimento dell’atleta nel team del dirigente biancorosso Mandrelli. La ragazza che ha grandi potenzialità di crescita tecnico/tattica nonché fisica avrà modo di migliorarsi e nello stesso tempo essere di buon aiuto per raggiungere le finalità del Città di Castello pallavolo.

