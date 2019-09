Ambiente – Cambiamento climatico, per la Provincia parte una nuova stagione Voto unanime del Consiglio per azioni contro il riscaldamento globale

La Provincia di Perugia si attiverà per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. E’ l’impegno giunto dal Consiglio provinciale, che ha approvato all’unanimità la proposta della maggioranza di dare il via a una serie di azioni a favore dell’ambiente.

L’ordine del giorno è stato portato all’attenzione dell’aula visto il crescente numero di persone, soprattutto giovani, che nel panorama europeo e mondiale, sono sempre più preoccupati per il futuro del pianeta. In questi giorni, infatti, in occasione della settimana dedicata al clima, sono iniziate manifestazioni di protesta e scioperi degli studenti per chiedere ai governi di intervenire per contrastare il cambiamento climatico.

Nel corso della presentazione del documento è stato ricordato l’impegno della Provincia sulle questioni ambientali, tra cui la riduzione dei consumi, l’introduzione di criteri ambientalmente sostenibili negli appalti pubblici e la riduzione delle emissioni climalteranti. Si è parlato anche della possibilità di presentare a breve un disegno di legge alla Regione Umbria per ridurre le emissioni.

Alla luce di quanto detto, in considerazione del lavoro svolto in passato dall’Ente con progetti e iniziative a sostegno dell’ambiente, il Consiglio ha scelto di riprendere in mano, tramite gli uffici provinciali competenti in materia, un programma di azioni positive per il bene del pianeta.

