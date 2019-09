Pallavolo serie B/M: Bartolini (Città di Castello) “società e dirigenza di grande prestigio, per noi campionato di transizione”

“Sono orgoglioso di continuare a vestire, come coach, la maglia del Città di Castello, ma sopratutto felice di poter tornare a lavorare con dirigenti che hanno fatto la storia di questo club. La B deve essere uno stimolo, per tutti noi, il nostro è un gruppo giovane, con qualche giocatore di grandissima esperienza e qualità detto questo, per noi sarà una stagione di transizione, con l’unico obbiettivo di mantenere la categoria”

Mi piace: Mi piace Caricamento...