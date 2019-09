KILOWATT TUTTO L’ANNO VI Edizione – Autunno 2019 PUNK, KILL ME PLEASE

Venerdì 27 settembre alle 21, appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro con Punk, Kill me please, ideato dalla coreografa Francesca Foscarini insieme allo scrittore e drammaturgo Cosimo Lopalco. Ispirato alla rivoluzione punk, il lavoro dà vita a due corpi femminili soggetti a trasformazioni continue e iconiche: sono corpi sensuali e appassionati, buffi, elettrizzati e mostruosi. Condividendo la stessa protesta, la stessa rabbia e passione per la vita, si ergono a paladini di ribellione e follia, amore e uguaglianza, e mettono in scena un manifesto vivente di femminismo, coraggio, forza, ironia e libertà. Protagoniste, oltre alla stessa Foscarini, la danzatrice Melina Sofocleous. Gli artisti presentano il loro lavoro al termine di un periodo di residenza creativa che li ha messi in contatto con la comunità biturgense. Lo spettacolo, nella sua forma breve, è stato selezionato per la Rotterdam International Duet Choreography Competition 2019.

Francesca Foscarini è danzatrice e coreografa. Tra le sue creazioni, Kalsh (Anticorpi XL 2009, Selezione Visionari 2010), Cantando sulle ossa (Anticorpi XL 2011, Premio Mas Danza 2012, selezione Aerowaves 2012), Grandmother (Premio Equilibrio per l’interprete 2013). Cosimo Lopalco è scrittore, poeta, editore e drammaturgo. È autore del romanzo Tutto a posto tranne me (Lupo 2012) e dei libri di poesia La città che non esiste (Robin 2019).

