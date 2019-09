Arrampicata sportiva al Francesco di Sales” di Città di Castello

È tempo di novità presso la scuola “Istituto San Francesco di Sales” di Città di Castello, la quale, con la collaborazione e il sostegno del Club Alpino Italiano, Sezione di Città di Castello, si è interessata a promuovere la disciplina dell’arrampicata sportiva fra gli studenti di tutte le classi di Primaria, Medie e Liceo. Il progetto fra il CAI e la scuola altotiberina nasce proprio con l’obiettivo di far conoscere e divulgare fra i giovani l’attività dell’arrampicata, avviandoli così al mondo della montagna e ad una delle sue molteplici sfaccettature. Con l’intento di formare coscienze responsabili verso questa pratica, garantendo comunque il massimo divertimento, la sezione CAI di Città di Castello ha istallato, presso il giardino polivalente della scuola, la parete mobile di arrampicata di proprietà del Gruppo regionale umbro CAI, di cui fa parte, nella settimana dal 23 al 27 settembre 2019. Gli studenti, sotto la costante supervisione degli esperti, avranno modo di provare l’arrampicata sportiva su parete verticale e strapiombante, di usufruire dell’attrezzatura tecnica necessaria, imparando le principali tecniche di progressione e discesa su corda. Una bellissima esperienza che rende i ragazzi liberi di apprendere lontano dai banchi e protagonisti in parete; per questo un sentito ringraziamento va alla sezione CAI di Città di Castello e al Preside del San Francesco di Sales per aver permesso la realizzazione di tale innovativo evento.

