28 e 29 SETTEMBRE XVII Giornata Nazionale A.I.D.O. I VOLONTARI A.I.D.O. NELLE PIAZZE CON L’ANTHURIUM

Sabato 28 e Domenica 29 settembre si svolgerà la diciassettesima Giornata Nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) con l’adesione del Presidente della Repubblica.I volontari dell’A.I.D.O. saranno presenti in oltre 1.400 piazze per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza, offrire una piantina di Anthurium andreanum.

Le offerte ricevute saranno finalizzate a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti.

In tali giorni i volontari del GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. saranno presenti a CITTA’ DI CASTELLO in PIAZZA MATTEOTTI.

Mi piace: Mi piace Caricamento...