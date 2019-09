Tonino Giunti (Forza Italia) “Manca ancora molto alla realizzazione della pista ciclabile e/o pedonale verso la Chiesa del Trebbio?”

“Era stata una delle promesse elettorali dell’attuale Amministrazione ed ancora ad oggi, dopo tre anni , non è stata realizzata. Mi riferisco al percorso ciclabile e pedonale che dal sottopasso di S. Paolo conduce alla Chiesa del Trebbio . Tempo fa fu emesso un comunicato dall’Assessorato che diceva che erano stati trovati i soldi necessari per l’esecuzione. Ho presentato una interrogazione per il prossimo consiglio comunale per chiedere all’Amministrazione quando intende realizzare l’opera. Oggi avere piste ciclo pedonali in determinati luoghi può fungere da volano per due tipi di turismo, quello” lento” e quello che si muove in bici. La Regione ha dato diversi finanziamenti per realizzare ciclovie, ad esempio quella dell’Arno. Noi a Sansepolcro siamo sempre al palo per quanto riguarda questi temi. Quando si capirà che in un momento nero per l’agricoltura e l’industria, l’unica speranza per la nostra economia è il potenziamento del settore turistico?“

Mi piace: Mi piace Caricamento...