Sansepolcro Comune Plastic Free: nota del Sindaco Mauro Cornioli

A pochi attimi dal prossimo Consiglio Comunale non posso fare a meno di intervenire preventivamente sul dibattito che si svilupperà dalla discussione della mozione sull’iniziativa “Plastic Free Challenge”.

Il Partito Democratico ha infatti presentato una mozione che chiede di ridurre drasticamente i prodotti di plastica monouso negli uffici comunali, nelle palestre e nelle scuole del territorio. Alla luce dei crescenti problemi ambientali provocati dall’aumento sconsiderato di microplastiche crediamo che sia doveroso intervenire in questo senso, supportando tale politica con tutte le necessarie campagne di sensibilizzazione.

Ringraziamo dunque il Partito Democratico per la sensibilità manifestata nel presentare questa mozione, accogliamo positivamente questo spunto che ci darà modo di approfondire questo importante tema ambientale anche all’interno della nostra assise cittadina. Tuttavia ci tengo anche ad informare che su questo specifico progetto il sottoscritto e la Giunta si sono già da tempo mobilitati con l’intento di tradurne gli assunti teorici in disposizioni e soluzioni pratiche.

In particolare la nostra azione, a partire da quella che ho avuto modo di condurre in prima persona, si è subito orientata sul superamento di alcune criticità che rischiavano di minare l’attuazione di questa idea. C’erano infatti da trovare delle soluzioni concrete per tutto ciò che riguarda, ad esempio, la dotazione di borracce nelle scuole e nei luoghi pubblici: un problema di non poco conto se si considera quanto sia arduo reperire risorse interne al Comune in questo momento dell’anno.

Proprio su questo aspetto specifico, grazie alla collaborazione con Nuove Acque siamo riusciti a trovare una soluzione che nelle prossime settimane doterà gli alunni delle nostre scuole di borracce. Grazie a questa prima semplice ma importante soluzione siamo dunque convinti che gradualmente il nostro Comune possa davvero divenire Plastic Free, non solo sulla carta, ma anche (e soprattutto) in maniera concreta.

