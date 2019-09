In Provincia – Il Consiglio ha approvato il nuovo statuto della Fondazione Accademia di Belle Arti

Il Consiglio provinciale nella seduta odierna ha approvato all’unanimità il nuovo statuto della Fondazione Accademia di Belle Arti di Perugia, nata nel 2003 dall’omonima Accademia istituita nel 1573, seconda in Italia solo a quella di Firenze. Nel corso del dibattito è emerso come la Provincia di Perugia, insieme al Comune di Perugia e all’Accademia stessa, sia socio fondatore dell’Istituzione che dà lustro all’intera Regione anche per il prezioso patrimonio socio-artistico che conserva e tutela. Il nuovo Statuto si è reso necessario alla luce del decreto del Ministero dei beni artistici e culturali frutto di un accordo di programma tra il Ministero stesso, i soci fondatori e la Regione Umbria. Il Consiglio ha anche accolto la proposta della minoranza di nominare un rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia di Belle Arti alla quale l’Ente di Piazza Italia garantisce in comodato d’uso la prestigiosa sede di via Farnetta.

