Anche la Valtiberina in finale per miss mondo 2019

16 ragazze verso la finale regionale di Miss Mondo Umbria che si disputerà il 24 Maggio al Golf Club di Perugia.

Le ragazze che dall’Umbria aspirano a conquistare la fascia di Miss Mondo sono oltre che belle, tutte speciali, ciascuna a modo suo.

Tra questa c’è, dalla Valtiberina, SIMONA PASQUALINI, 19 anni di Pistrino, fa l’ultimo anno di Scientifico.

Ieri la presentazione alla stampa e ai giornali, rispondendo a varie domande tra cui perchè le ragazze hanno deciso di partecipare, alla quale Simona ha risposto: “Quando mi hanno chiesto di partecipare mi sono detta…perché non cogliere questa occasione?! È un motivo di crescita e di grande esperienza”

In attesa della finale regionale del 24 Maggio facciamo un in bocca al lupo a Simona con la speranza che sia fra le 4 ragazze che andranno a rappresentare l’Umbria alla finale Nazionale di Gallipoli.

Articolo inviato in redazione da Manuel Pasqualini

