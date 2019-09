Verini “ciao Sandro, giornalista di valore, persona gentile innamorata di Città di Castello”

“La scomparsa di Sandro Ceccagnoli è di quelle che provocano dolore. Se ne va un amico vero. Un tifernate legato e innamorato di Città di Castello, cui ha dato tantissimo, nella vita e nel suo lavoro televisivo. Sandro non è stato solo un giornalista di valore. É stata una colonna del Tg1, un uomo forte e mite che ha consentito ogni sera, per anni, con molti direttori, la messa in onda del giornale. Per questo era stimato da tutti e tutti gli volevano bene. Mancherà alla sua bella famiglia, a tutti noi. A me mancheranno le tante telefonate della domenica sera , le cene romane insieme con David. Fu proprio Sassoli, non molto tempo fa, a passarmelo al telefono, durante una sua visita a casa di Sandro. La sua voce era un po’ incerta, ma sempre gentile e affettuosa. È stata l’ultima volta che l’ho sentito. Ciao Sandro, non sarai dimenticato”.

Così L’on. Walter Verini, ricordando Sandro Ceccagnoli

