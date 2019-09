Ultimi posti disponibili per i corsi della tennis academy di polisport

Ultimi posti disponibili per la Tennis Academy di Polisport, che inizia oggi la propria attività presso gli impianti del Centro Belvedere con tantissime adesioni ai corsi. Per iscriversi alle lezioni è possibile rivolgersi alla direzione sportiva della scuola, di cui è responsabile Roberto Rossi, presso il palazzetto dello sport o attraverso il numero di telefono 349.8756491. La settimana di prova gratuita terminata venerdì scorso ha fatto registrare una notevole partecipazione di giovanissimi aspiranti tennisti, con la novità della presenza di diverse bambine, che hanno sperimentato la lezioni degli istruttori federali e con i propri genitori hanno visitato i campi e le strutture di servizio del complesso sportivo di via Engels, mostrando una consapevolezza maggiore delle caratteristiche dello sport rispetto al passato. I corsi di Polisport, avviati nel 2000, sono stati precursori in Umbria dell’insegnamento del tennis e oggi la Tennis Academy, sulla quale sta puntando con convinzione l’amministratore unico della società di gestione sportiva, è riconosciuta dalla federazione regionale di settore come scuola specializzata per i giovani, che vengono seguiti dai 4 ai 16 anni di età. Con la sua struttura tecnico-sportiva, che vanta due maestri nazionali tifernati, Ettore Caselli e Clemente Monaco, la Tennis Academy si caratterizza da anni per risultati importanti nella partecipazione di bambini e ragazzi, sia durante le attività dei Centri Estivi Sportivi di Polisport che in occasione dei corsi individuali e di gruppo. I programmi didattici sono rispettosi delle linee guida della Federazione Italiana Tennis, che ha avviato negli ultimi anni un’opera di decentramento dell’attività del settore tecnico nazionale e di potenziamento dell’istituto di formazione “Roberto Lombardi”, la cui filosofia di fondo è quella favorire un’attività sportiva in linea con la moderna ricerca scientifica e pedagogica, attraverso figure tecniche preparate, motivate e aggiornate periodicamente.

