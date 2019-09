Scuola Collodi: mercoledì 25 settembre presentazione del secondo stralcio dei lavori. Incontro pubblico alle 21:00 in Sala del Consiglio

L’Amministrazione comunale di Sansepolcro presenta alla città il secondo stralcio di lavori per il completamento della scuola primaria Collodi. Mercoledì 25 settembre alle ore 21:00, nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi, l’Assessorato ai Lavori Pubblici organizza un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza per conoscere tutti i dettagli del progetto di completamento del plesso scolastico dell’area Campaccio.

Il programma dei lavori prevede una serie di interventi che vedranno la realizzazione di nuove strutture e la miglioria di quelle già presenti. Nel dettaglio, il progetto prevede: ampliamento della mensa scolastica; nuovo blocco di tre aule per le attività interciclo; nuova sala per le attività integrative / auditorium per 200 posti; ristrutturazione della palestra e nuovo blocco spogliatoi e locali di servizio.

“Invitiamo i nostri concittadini a raggiungerci in Comune per conoscere meglio tutti i dettagli del progetto – annuncia l’assessore Riccardo Marzi – Questo nuovo intervento, infatti, donerà alla comunità nuove strutture e servizi di cui potranno beneficiare non solo i nostri giovani studenti, ma anche ad esempio le nostre associazioni sportive che avranno finalmente a disposizione una palestra moderna ed efficiente per svolgere le proprie attività serali.”

