Scomparsa Sandro Ceccagnoli – cordoglio e vicinanza sindaco e amministrazione comunale

Cordoglio e vicinanza alla famiglia sono stati espressi dal sindaco e dall’amministrazione comunale per la scomparsa di Sandro Ceccagnoli, “tifernate doc”, giornalista Rai, per decenni punto di riferimento del Tg1. “Un grande e raffinato giornalista che aveva Città di Castello nel cuore, un amico, un vero e proprio signore del giornalismo nazionale. Ci mancherai tanto caro Sandro, mancherai oltre che alla tua bellissima famiglia, ai tuoi amici, alla tua gente che ti ricorderà sempre con quel sorriso con cui, ogni volta che tornavi in città, rendevi tutto più magico e amichevole”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...