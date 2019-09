Un’intera giornata di sciopero generale nazionale è stata indetta per venerdì prossimo 27 settembre e interesserà anche la sanità.

Per quanto riguarda la Sud Est, tutte le strutture hanno già individuato il contingente per garantire i servizi essenziali. L’Azienda si scusa per eventuali disagi indipendenti dalla propria volontà.

