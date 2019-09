E vissero felici e contenti 2019: quarta edizione dell’expo sposi di Citta’ di Castello

I migliori professionisti del settore sposi si daranno appuntamento alla speciale fiera “E vissero felici e contenti” organizzata dall’Associazione “Sopra le Righe” di Sara Monini e Sara Severini, domenica 29 settembre dalle ore 14:30 alle ore 20:30.

La quarta edizione sarà sempre ospitata nelle splendide stanze di Palazzo Bufalini di Città di Castello e nelle incantevoli sale de Il Quadrilatero e della Sala degli Specchi. L’evento, patrocinato dal Comune di Città di Castello, sarà una ghiotta opportunità per le coppie di essere guidate nello scegliere con gusto qualsiasi dettaglio per affrontare al meglio il giorno delle nozze. Saranno oltre 30 gli espositori presenti a Città di Castello, provenienti da tutta la Valtiberina e dal perugino, i quali porteranno in mostra novità e tendenze relative al mondo del matrimonio.

L’esposizione offrirà la possibilità di trovare, tutte insieme, in un’unica location, quelle figure che le giovani coppie contatterebbero singolarmente per organizzare le proprie nozze, ma anche di trovare tutto quello che ruota intorno al mondo della casa e della vita di coppia.

Il pomeriggio sarà poi animato da dimostrazioni, degustazioni, aperitivi e dall’attesissimo defilè di moda previsto per le ore 17:30. L’ingresso all’evento è libero.

