Pallavolo serie B/M: biancorossi vittoriosi nell’amichevole di San Giustino

Si è appena conclusa un’altra settimana di preparazione per la Job Italia Città di Castello che parteciperà al campionato di serie B. Marco Bartolini e il suo fido assistente Mirco Monaldi hanno tenuto sempre alto il ritmo del lavoro fisico e tecnico, ottenendo da Franceschini e compagni ottime risposte che danno fiducia per il prosieguo di questa parte dell’allenamento precampionato. In particolare l’allenamento congiunto giocato nei giorni scorsi a San Giustino è stato intenso e proficuo ed ha visto prevalere per 3-1 i biancorossi che hanno giocato una gara positiva.

Marco Bartolini commenta così questo successo: “Questa seconda uscita è stata per noi importante ed al tempo stesso stimolante perché abbiamo affrontato una squadra di alto livello. Sono felice di come la squadra s’è proposta e mi piace sottolinearlo perché i ragazzi hanno veramente messo in atto tutto quello che era stato loro chiesto, soprattutto di giocare a briglia sciolta, a viso aperto e di divertirsi in campo. Fin dall’inizio la squadra ha preso un buon vantaggio, poi sono arrivate le difficoltà in una rotazione di attacco a due prima di chiudere il set dopo una lotta interminabile e tanti set balls. Mi è piaciuto l’atteggiamento in questo frangente di gara perché non ha perso la testa e ha giocato con intelligenza il concitato finale. In questo periodo peraltro stiamo caricando molto dal punto di vista fisico quindi il rischio è quello di trovarsi imballati ma a San Giustino c’è stata una forte risposta agonistica che non mi aspettavo. C’era nella mia squadra tanta voglia di dimostrare da parte di tutti, soprattutto di chi non ha mai giocato nei campionati nazionali. La vittoria poi fa sempre piacere anche se è molto indicativa visto che San Giustino ha obiettivi diversi dai nostri in campionato. Da lunedì torneremo in palestra per lavorare

