Tariffe su assistenza domiciliare a carico delle famiglie con minori non autosufficienti: Cornioli replica duramente alle accuse del PD

“Assolutamente fuori luogo la polemica dei consiglieri del Pd contro i Sindaci dell’unione per le tariffe sull’assistenza domiciliare a carico delle famiglie con minori non autosufficienti. Ma sopratutto non capisco per quale motivo venga chiamato personalmente in causa essendomi astenuto, il giorno della votazione. Ricordo a tutti che questa è stato una decisione presa anni fa proprio dagli esponenti del Partito Democratico, sono sincero, quando non ci sono argomenti sui cui vale la pena discutere, sarebbe meglio tacere detto questo, cercheremo di migliorare, ove possibile, la normativa, ma sempre nel rispetto della legge e delle regole”

