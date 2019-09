Meteo, domenica 22 settembre allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico idraulico reticolo minore

Il Comune di Sansepolcro comunica che in base alle previsioni climatiche elaborate dal Centro Funzionale Regionale (C.F.R.) è stato emesso il seguente avviso di criticità nella zona di allerta “T” (Valtiberina Toscana):

ALLERTA METEO CODICE ARANCIONE per rischio IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE e TEMPORALI FORTI dalle ore 12:00 alle ore 23:59 di domenica 22/09/2019 per l’intera provincia. Nelle ore precedenti – dalle 00:00 alle 12:00 – sarà in vigore il CODICE GIALLO per le stesse tipologie di rischio.

FENOMENI PREVISTI

Un’intensa perturbazione si muove dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Tempo in peggioramento a partire dalla prossima notte inizialmente sulla costa, poi anche sul resto della regione.

PIOGGIA:

domenica rovesci e temporali sparsi nella notte e in mattinata soprattutto sull’Arcipelago, sulla costa e sulle zone nordoccidentali. Nel pomeriggio forti temporali in trasferimento dalle zone costiere al resto della regione. I fenomeni potranno risultare più frequenti sulla costa e sull’Appennino.

TEMPORALI:

domenica forti temporali inizialmente su costa e Arcipelago, dal pomeriggio anche sul resto della regione. I fenomeni potranno essere accompagnati da colpi di vento e grandinate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...