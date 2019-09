AIA Città di Castello: partita ufficialmente la stagione 19/20

E’ partita ufficialmente la stagione agonistica per gli arbitri della sezione AIA tifernate con il raduno precampionato che si è svolto nei giorni scorsi.

Un momento di aggregazione e lavoro importante che ha permesso allo staff tecnico capitanato dal presidente Michele Ceccagnoli di verificare le condizioni psico-fisiche e tecniche della propria squadra in vista degli impegni della stagione.

Test atletici sul campo del “Corrado Bernicchi” e poi riunione tecnica con quiz interattivi regolamentari nei locali della sezione, questo il programma cui sono stati sottoposti i fischietti altotiberini con la supervisione del componente del Comitato Regionale Arbitri Luciano Pistoli e del componente del Settore Tecnico dell’AIA Giuliano Pascolini.

Non è voluto mancare al raduno nemmeno l’Assessore allo Sport del Comune di Città di Castello Massimo Massetti che, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha voluto consegnare un riconoscimento ad Andrea Cravotta, assistente neo promosso alla CAN PRO, a Matteo Dini, arbitro neo promosso alla CAI, a Simone Piomboni, assistente neo promosso alla CAN D ed a Michele Bomboletti, arbitro neo promosso alla CAN 5.

